"L'emergenza sanitaria va in vacanza nel fine settimana a Marsala"

24/08/2021 12:34:00

“Ma l'emergenza sanitaria nel weekend va al mare?”. E' quello che si chiede Giuseppe, un nostro lettore di Marsala, dopo la sua esperienza con l'Usca e l'attesa per i tamponi.



Ecco il suo racconto.

“Giorno 08/08/2021 mia mogie si sente poco bene, ha la febbre. Allora mi chiama al telefono (io ero fuori per lavoro) e corro in farmacia a comprare i tamponi rapidi per lei, le nostre figlie e per me (per puro scrupolo, visto che io ero stato fuori per lavoro).

Risultato mia moglie e una delle mie figlie risultano misteriosamente positive ( nessun contatto con soggetti positivi).

Immediatamente contattiamo il nostro medico curante che fa la comunicazione all'Asp e Usca.

Ci ricontattano giorno 10/08/2021 per andare a fare un tampone all'autoparco (quindi loro 3 potenzialmente positive hanno preso ascensore, automobile, e sono andate in giro per comunicazione dell'Usca).



Il giorno dopo 11/08/2021 ci comunicano esito, io negativo, e loro 3 positive

scatta isolamento per loro e quarantena per me ( anche se non ho avuto contatto con la mia famiglia dal giorno 21/07/2021, e infatti riesco a seguito di molecolare a pagamento e analisi del sangue ad uscire dalla mia quarantena, in appartamento isolato, dopo 8 giorni).

Giorno 21/08/2021 finalmente viene una signora a fare i tamponi a mia moglie e le mie figlie, e ci comunica che l'esito sarà molto in ritardo, perchè nel weekend "non lavorano", quindi si accumulano i tamponi di tutta la provincia (e Marsala processa: Marsala, Mazara Castelvetrano e non so quanti altri comuni).

Ad oggi 24/08/2021 non abbiamo ancora esito....quindi sequestro di persona?

Ma l'emergenza sanitaria nel weekend va al mare?”.