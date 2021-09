Marsala Calcio: il nuovo patron è Alessandro Nuccilli

06/09/2021 22:39:00

Importante movimento societario in seno al Marsala Calcio. L'imprenditore romano Alessandro Nuccilli rileva il 51% delle quote già di proprietà del Sig. Vincenzo Onorio divenendo, così, il Patron del nuovo club lilibetano dopo una cordiale trattativa durata qualche settimana con il fine di costruire una società ancora più solida e che possa ambire a risultati prestigiosi.

I termini dell'accordo prevedono, oltre alla cessione delle quote, la presenza per tutta la stagione di Vincenzo Onorio in qualità di Presidente del sodalizio allo scopo di affiancare il Patron Alessandro Nuccilli in tutte le decisioni che si succederanno e l'arrivo di diversi giocatori, anche di categoria superiore, per completare la rosa al fine di affrontare il campionato di Eccellenza con il blasone che merita la città di Marsala.

“Nell’immediato non vi prometto niente, dichiara Alessandro Nuccilli, perché il nostro sarà un progetto a lungo termine avente un unico scopo: riportare il Marsala dove merita, nei professionisti, con una dirigenza seria ed un programma che coinvolga tutta la città nella sua interezza, dai cittadini alle istituzioni, ed in primis comprendendo i tifosi. Sono molto contento di questa scelta, iniziamo insieme questo percorso, Noi e la Città”.