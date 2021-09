09/09/2021 12:25:00

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato un uomo che era latitante dal 2016.

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato B.M., tunisino 28enne, domiciliato a Petrosino.

Aveva fatto perdere le sue tracce dal luglio del 2016 poiché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Repubblica presso Tribunale di Marsala dovendo scontare la pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione per reati contro patrimonio.

Il ricercato, nel cuore della notte, era a bordo della sua autovettura e aveva incrociato la gazzella dell’Arma. E’ scattato il controllo, i Carabinieri hanno bloccato l’autovettura.

Anche il veicolo era irregolare: il mezzo era stato sottoposto a sequestro amministrativo ma continuava a circolare per le vie marsalesi. I Carabinieri hanno così assicurato alla giustizia l’uomo, condannato per aver sottratto illecitamente beni ad ignari cittadini, che veniva tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, associato presso casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.