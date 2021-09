Covid in provincia di Trapani: 2720 positivi, due morti. Il bollettino del 9 settembre

09/09/2021 15:41:00

Resta pressochè stabile il numero delle persone malate di Covid19 in provincia di Trapani.



L'ultimo bollettino dell'Asp fa registrare 2720 attuali positivi, nove in meno. Ci sono stati molti guariti in un giorno, 113. Ma anche 2 nuovi decessi. Resta stabile la situazione in terapia intensiva: sono 7 i ricoverati, e come ripetiamo da giorni sono tutti non vaccinati, segno che il vaccino previene la forma grave della malattia e riduce al minimo il rischio di finire in rianimazione se si contrae il Covid. I ricoveri ordinari sono 71. La città con più positivi è Mazara del Vallo, seguita da Trapani e Alcamo.

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 397 (+10); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 26; Campobello di Mazara 111 (-12); Castellammare del Golfo 103 (+3); Castelvetrano 286 (+0); Custonaci 27; Erice 178 (+4), Favignana 21; Gibellina 17; Marsala 317 (+23); Mazara del Vallo 411 (+18); Paceco 45; Pantelleria 93 (-33); Partanna 16; Petrosino 31; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 78 ; San Vito Lo Capo 31; Santa Ninfa 45; Trapani 397 (+7); Valderice 73; Vita 9.



Totale casi attuali positivi: 2720 (-9)

Deceduti in totale 378(+2)

Guariti totali 15836 (+113)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 7 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 71 (+1)

Tamponi molecolari 639

Tamponi rapidi 243