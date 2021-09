La GesanCom Fy Volley prosegue la preparazione atletica. Chiara Scirè è il capitano

09/09/2021 11:32:00

È un caldo settembre di preparazione fisica in palestra quello che stanno affrontando le libellule biancoazzurre della GesanCom Fly Volley Marsala, sotto l'attenta direzione di Coach Marco Adornetto coadiuvato dai collaboratori tecnici Antonio Viselli e Bartolo Abrignani.

Sono giorni dedicati anche all'amalgama dello spogliatoio, altra importante componente, per un gruppo di atlete già in sintonia tra loro e che riunendosi hanno stabilito che Chiara Scirè sarà il loro Capitano e Diana Spanò la Vice nella stagione agonistica 2021/2022. L’esperta schiacciatrice lilibetana, così, rappresenterà sia in campo, nei rapporti con il duo arbitrale, che all’esterno nei

rapporti con i media, il gruppo di compagne.

La società, ha anche voluto indicare Pino Pace, attuale Presidente della Camera di Commercio di Trapani come Presidente Onorario della società. “La scelta ricade su un uomo delle istituzioni, dichiara il Presidente Maurizio Falco, sempre attento allo sviluppo del territorio nei diversi campi della sua attività istituzionale. Lo sport, e di riflesso la Fly Volley Marsala, ne riceverà indubbi benefici sia in termini di visibilità che in termini di operatività sul campo date le innumerevoli competenze e la sconfinata esperienza del Presidente Pace”.