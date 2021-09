10/09/2021 00:00:00

L’artista marsalese Filippo Valenza, in arte Fily Art, conosciuto per aver donato una sua opera al pronto soccorso di Marsala nel periodo di lockdown, il 13 settembre aprirà il suo primo Tattoo Studios sito in via Andrea d’Anna 30.

Nonostante le difficoltà del periodo pandemico, lo studio è dotato di tutte le misure anti Covid, e prodotti esclusivamente monouso con prodotti ufficialmente certificati.

"Experience For Life" è lo slogan di Fily Art, e vuole regalare una esperienza unica e indelebile attraverso l’arte del tatuaggio.