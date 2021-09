Glocal Sud, il programma del Festival del Giornalismo Digitale dall’1 al 3 ottobre a Marsala

11/09/2021 06:00:00

Entra nel vivo l’organizzazione e si delinea il programma definitivo di Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale, organizzato da Anso, TP24 e Google News Initiative che si terrà, dall’1 al 3 ottobre presso Palazzo Fici, in via XI Maggio a Marsala.

Nelle tre giornate si terranno incontri, seminari e dibattiti, con i massimi esperti del settore della comunicazione, del mondo economico, giuridico e non solo. Glocal Sud è patrocinato da Regione Siciliana – Assessorato Attività Produttive, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Trapani, Comune di Marsala, Associazione Siciliana della Stampa e Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Gli sponsor dell’evento sono: Airgest, Bussolaweb, Enoteca Strada del Vino Marsala Terre d’Occidente e Donna Fugata.

Venerdì 1 ottobre, nel rispetto degli attuali protocolli anti-covid, alle ore 9:00 gli studenti delle scuole incontrano il giornalista Nello Trocchia del giornale Domani e alle 11:00 il sostituto procuratore di Agrigento Salvatore Vella. Alle 15:30 il dibattito “Digitale e pandemia, com’è cambiata la nostra vita. Il ruolo dei media” con gli interventi di Francesco Raganato, regista del film “Digital Life”; Marco Giovannelli, presidente Anso Daniele Reali, Il Giunco, e Massimo Russo, magistrato. Alle 17:00, “Raccontare per immagini, la fotografia come testimonianza”, partecipano Roselena Ramistella, fotografa; Francesco Raganato, regista; Anna Fici, Università di Palermo; a seguire proiezione Le fotografe - Roselena Ramistella.

Sabato 2 ottobre, si continua alle 9:00 con un laboratorio di Giornalismo e cittadinanza per i ragazzi delle scuole a cura di Tp24. E sempre dalle 9:00 alle 13:00 un Educational tour per i giornalisti alla scoperta di Marsala. Alle 10:00 “Social Media Wine - Le cantine e i social media” seminario riservato alle aziende vinicole, con Barbara Sgarzi modera Nando Calaciura a cura di Bussolaweb. Alle 11:00 “Tutti i gadget del giornalista di strada”, workshop con Matteo Rainisio, Anso. Alle 12:00 Querele e richieste di risarcimento danni: il manuale di autodifesa del giornalista workshop con Valerio Vartolo, avvocato, Nicola Biondo, giornalista. modera: Egidio Morici, Tp24. Alle 15:00 “Fare inchieste con lo smartphone”, seminario a cura di Rosa Maria di Natale in collaborazione con ONA ITALIA. Alle 16:00 “Dal locale al globale, le piattaforme e l’Europa Incontro” con Matteo Rainisio, vice presidente Anso, Rosa Rubino (Il Vomere), Giorgio Romeo, Sicilianpost. Alle 17:30 “Turismo, giornalismo e territorio: l’esperienza di Piccoli Borghi”, proiezione video e incontro con Francesco Raganato, regista, Marco Giovanelli, presidente Anso, Riccardo Di Nardo, CatanzaroInforma Vincenzo Cifarelli, LiveNetwork, Giacomo Di Girolamo, TP24. Alle 19:00 “Gli spettacoli e gli eventi dal lockdown al Green Pass” con Daria Biancardi, cantante, Marcello Orlando, Feedback, Nuccio La Ferlita, Puntoeacapo, Vincenzo Grasso, Pres. SILB Palermo a cura di RMC101.

Domenica 3 ottobre, alle 9:30 “Raccontare la “diversità”: con le parole, con le immagini, con la voce”, con Rosa di Natale, Il silenzio dei giorni; Sara Poma, PRIMA; Francesco Bellina, fotografo, modera: Rossana Titone, TP24. Alle 11:30 “L’economia siciliana alla prova della ripartenza”, con Gregory Bongiorno, Sicindustria; Mimmo Turano, Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana; Pino Pace, Unioncamere, modera: Nino Amadore, Il Sole 24 Ore.



Per tutte le info potete collegarvi al sito internet del Festival: www.glocalsud.it o alla pagina facebook: https://www.facebook.com/glocalsud