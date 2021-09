Covid: non è vero che il vaccino è un "siero sperimentale" 

17/09/2021 13:18:00

"Il vaccino Covid non è un vaccino vero e proprio perché è un siero sperimentale". Tra le sciocchezze e le falsità che si sentono in giro sul coronavirus, i vaccini e le cure, questa è una delle più ricorrenti.

Lo dice pure Pippo Franco, in televisione.

E voi a chi volete credere? A Pippo Franco o alla scienza?

Vi ricordiamo che sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco ci sono tutte le domande e le risposte sui vaccini.

La sperimentazione è finita da un pezzo, siamo nella Fase 4 della farmacovigilanza e l’enorme mole di vaccinati in tutto il mondo dovrebbe rappresentare una garanzia enorme, al netto dei pochissimi eventi avversi su milioni di somministrazioni.

Di recente, con una interessante e ben argomentata decisione, il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza del 10 settembre 2021, n. 261) ha stabilito che i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid-19 «non sono in “fase di sperimentazione” perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’EMA. Si tratta di uno strumento “collaudato” che arriva a valle di un “rigoroso processo di valutazione scientifica” che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali”».

Il tribunale ricorda che, nel contesto dell’emergenza pandemica, l’interesse generale a prevenire lo sviluppo del Covid-19, è di natura pubblica e quindi viene prima dell’interesse del singolo. La sentenza quindi afferma che, per Costituzione, «la salute collettiva giustifica la temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non vuole sottostare all’obbligo vaccinale» (nel caso di specie, un operatore sanitario).

Qui il video con con Pippo Franco a L'Aria che Tira, su La7.

