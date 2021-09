23/09/2021 16:32:00

Emergenza idrica a Trapani a causa di lavori per riparare una condotta. Gli interventi hanno preso il via questa mattina quando gli operai hanno eseguito gli scavi per la riparazione della perdita di via Motisi. La perdita è quasi sicuramente sul tubo da diametro 1000 di Bresciana. Per procedere allo scavo é stato aperto uno scarico sulla condotta pertanto, attualmente, non arriva acqua al serbatoio di San Giovannello. L'insufficiente riempimento delle vasche porterà problemi alla distribuzione anche nella giornata di domani.