23/09/2021 11:05:00

L'ultima bufala sul vaccino? Rende impotenti. Ma non è vero. Semmai, è vero che l'impotenza potrebbe essere una conseguenza del Covid, dicono gli esperti.

La biologa Barbara Gallavotti, a DiMartedì su La7, smentisce la fake news sui vaccini che ha generato più apprensione negli uomini: il vaccino non riduce la capacità di procreare. È invece il virus a preoccupare perché riduce la capacità sessuali maschili.

La biologa ha voluto smentire le numerose fake news che girano attorno al mondo dei vaccini. «Ciò che realmente può interferire con l'attività sessuale non sono i vaccini, ma la malattia del Covid». Per dimostrare questa tesi la Gallavotti ha citato una ricerca che ha analizzato il numero di spermatozoi prima e dopo aver ricevuto il vaccino: «I risultati di questa ricerca non hanno rilevato nessuna differenza nel numero di spermatozoi».

Gli scienziati del programma di urologia riproduttiva della Scuola di Medicina dell'Università di Miami hanno analizzato in fase di autopsia il tessuto dei testicoli di sei uomini morti di covid. Il virus era presente in uno dei campioni, mentre in altri tre sono stati trovati livelli ridotti di spermatozoi. Un'altra fase dello studio ha riguardato la biopsia dei testicoli di un uomo guarito dalla covid da tre mesi, eppure - come ha rivelato l'esame - con ancora tracce di coronavirus nell'apparato riproduttivo.