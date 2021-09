Marsala, il servizio di assistenza agli alunni disabili parte venerdì

23/09/2021 08:35:00

Ma non ci potevano pensare prima?

Dopo l'occupazione dell'aula da parte di alcuni consiglieri comunali, finalmente è arrivata una buona notizia. Il servizio di assistenza agli alunni disabili partirà a Marsala già domani, venerdì 24 Settembre.

Lo ha comunicato il presidente del Cda di Marsala Schola, Sergio Bellafiore, messo lì dal Sindaco Grillo, che aveva smentito proprio il Sindaco sull'avvio del servizio e sui veri motivi del ritardo.

Per Bellafiore tutto sarebbe partito il 27 Settembre, per Grillo il 1° Ottobre. Nel frattempo ai bambini disabili veniva negato un inizio sereno dell'anno scolastico.

Si è arrivati così all'occupazione dell'aula da parte di alcuni consiglieri, capitanati da Flavio Coppola, che per primo ha sollevato il problema al Comune, e poi ieri sera la comunicazione da parte di Marsala Schola: "Il Cda con delibera adottata ieri all'unanimità ma contro il parere scritto del direttore dell'Istituzione d.ssa Celona, ha stabilito per il 27 settembre 2021 l'inizio anticipato del servizio degli assistenti igienico- personali che il Comune di Marsala continuerà a erogare in aggiunta ed a supporto di quello che le scuole primarie e secondarie inferiori di Marsala devono corrispondere a mezzo del personale Ata".

Continua Bellafiore: "Si tratterebbe di iniziare il servizio venerdì, con un giorno di anticipo rispetto a quanto già deliberato e far recuperare al personale tale giorno durante l'anno scolastico, comunque non erogando il servizio per quel giorno di riposo compensativo. Ribadisco che sia nel piano del fabbisogno del personale, sia nel bilancio di previsione approvati a maggio 2021 con parere favorevole dei Revisori e della direttrice Celona, furono previsti l'aumento dei giorni e la copertura finanziaria per iniziare il servizio fin da metà settembre, ma poi su richiesta di famiglie, personale, sindacati ed esponenti politici locali, venne impiegata parte della somma aggiuntiva prevista a bilancio per settembre, per chiudere invece il precedente anno scolastico fino al 10 giugno, erodendo le somme previste per coprire il servizio fin dall'inizio di questo anno scolastico. Ricordo, infine, che gli assistenti igienico personali hanno da sempre un contratto part-time misto di 24 ore settimanali per 8 mesi su 12 annui con inizio 1 ottobre e fine 31 maggio. Ricordo infine che si è in attesa dei chiarimenti da parte della Regione Sicilia e del Ministero dell'Istruzione per capire definitivamente se il servizio non debba più essere erogato dai comuni".