Birgi, cancellati i voli per Milano Malpensa. E anche Dubai ... 

06/10/2021 20:30:00

Notizie non buone per l'aeroporto di Trapani - Birgi. E' stata infatti confermata la soppressione definitiva del volo AlbaStar da Trapani a Milano Malpensa.

Confermato, invece, il Trapani-Roma Fiumicino 3 volte a settimana.

Ci sono novità per i voli per Parma e Brindisi, che sono assicurati in regime di continuità territoriale:

- Per Parma, da Novembre si volerà i Lunedi e i Venerdi (fino a fine Ottobre ogni Giovedi e Sabato).

- Per Brindisi, da Novembre si volerà i Martedi e i Venerdi (fino a fine Ottobre ogni Martedi e Giovedi).

Lo rivela la pagina Sicilia In Volo.

Secondo indiscrezioni, inoltre, raccolte dalla redazione di Tp24, ci sono poche prenotazioni per il volo Trapani - Dubai, tanto che il primo collegamento è stato rinviato al 31 Ottobre. Eppure si pensava che, con l'Expo che si tiene a Dubai, in molti dalla provincia di Trapani, e non solo, avrebbero approfittato del volo diretto.