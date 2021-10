Sicilia, si sbloccano le assunzioni per le partecipate. All'Ast si tratta per 150 posti

19/10/2021 07:00:00

Le partecipate regionali potrebbero riaprire i concorsi per le assunzioni nelle società. Tra quelle che apriranno per prime alle assunzioni sono Ast e Mercati agroalimentari di Catania.

Alla giunta regionale è stato presentato un dossier dell’azienda trasporti con il quale si fa presente della necessità di avere 250 nuove assunzioni, in particolare autisti, senza i quali l’azienda non sarà in gradò di garantire il normale servizio di trasporto di linea. Fino a questo momento l’Ast è andata avanti con lavoratori interinali.

L’Ast rimane una delle partecipate regionali più importanti con 634 dipendenti. Il dossier è sotto esame all’assessorato economia diretto da Armao che sa di non poter puntare su 150 nuovi posti. Il punto di mediazione potrebbero essere i 150 sedili liberi.

L’azienda trasporti inoltre chiede che vengano sbloccate le promozioni. L’esecutivo guidato da Musumeci per i Maas di Catania (Mercati agroalimentari di Sicilia) potrebbe mettere a concorso almeno 7 posti, che occorrono per colmare i vuoti in pianta organica. La delibera per la verità era pronta già giovedì scorso ma poi la giunta si è presa qualche giorno in più per un approfondimento sui numeri.

La giunta con una delibera può dar via libera via alle assunzioni bloccate da un’altra delibera regionale del 2008. Per i 1.300 posti vuoti negli assessorati invece la Regione non può far nulla, serve un intervento del governo nazionale che modifichi il patto siglato a fine 2020 con l’accordo sul pareggio di bilancio.