Marsala e Covid,  Alberto Di Girolamo invita a vaccinarsi e a rispettare le precauzioni

30/10/2021 18:00:00

Il Covid non è affatto sconfitto e l'ex sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, torna ad invitare i marsalesi a vaccinarsi e a chi lo ha già fatto e ha più di 60 anni o è fragile a fare la terza dose una volta trascorsi i sei mesi dalla seconda.

Di Girolamo ricorda poi di essere più attenti con il mantentimento della distanza sociale, nell'uso della mascherina al chiuso o dove necessario, e anche con il lavaggio frequente delle mani.

"Cari amici, purtroppo i contagi da Covid-19 sono in aumento. A Marsala i positivi sono 58, tanto quanto la settimana scorsa, con due persone ricoverate in terapia intensiva, dopo essere stati per un periodo senza ricoveri. Tutti i nuovi contagiati sono persone o non ancora vaccinate o vaccinate da oltre sei mesi.

Io nei giorni scorsi ho fatto la terza dose di vaccino, dopo quasi otto mesi dalla seconda, senza alcun effetto collaterale.

Invito chi ancora non si è vaccinato a farlo e chi lo ha già fatto ma ha oltre 60 anni o è fragile di qualunque età a fare la terza dose se sono trascorsi almeno sei mesi dalla seconda, come previsto da decreto.

Oltre naturalmente al vaccino che è indispensabile per ridurre i contagi, i ricoveri ed i decessi, è necessario continuare a mantenere le precauzioni che conosciamo ma che sicuramente nell’ultimo periodo abbiamo in parte accantonato: uso della mascherina soprattutto nei luoghi al chiuso se siamo in presenza di altri, ma anche all’aperto quando c’è assembramento, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani. Abbiamo rispetto per noi e per i nostri cari. Evitiamo che la Sicilia possa ritornare in zona gialla o oltre con tutte le conseguenze che purtroppo abbiamo già conosciuto".