06/12/2021 17:30:00

Il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, è stato accolto a Trapani dal Comandante Provinciale Colonnello Fabio Bottino e dai Comandanti dei vari Reparti della Provincia.

Sono stati videnziati i potenziamenti di militari disposti dal Comando Generale per tutta la Sicilia per il rafforzamento dei presidi Territoriali come Stazioni e Tenenze che rimangono il punto di riferimento certo per la collettività, simbolo pulsante della vicinanza dello Stato ai cittadini per garantire prossimità, sostegno, soccorso e vicinanza alla popolazione.

Il Comandante si è complimentato coi presenti per le attività svolte in ambito provinciale in un delicatissimo periodo che sta vivendo la popolazione tutta, dove sono state garantite non solo le attività di ordine e sicurezza pubblica con esempio agli arresti ultimi della violenta banda di rapinatori ma anche il sostegno e la vicinanza alla cittadinanza garantito dalle Stazioni.