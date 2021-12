06/12/2021 13:47:00

Cresce ancora il numero delle persone positive al Covid in provincia di Trapani. Nel fine settimana il conto è aumentato di 120 attuali positivi e c'è stato un nuovo decesso.



Ecco i positivi per città in provincia di Trapani secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani che nel fine settimana non fornisce i dati, quindi la differenza è con l'ultimo bollettino di venerdì: Alcamo 162 (+10); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 22; Campobello di Mazara 41 ; Castellammare del Golfo 24 ; Castelvetrano 116 (+11); Custonaci 14; Erice 85 (+12); Favignana 3; Gibellina 2; Marsala 158 (+8); Mazara del Vallo 123(+21); Paceco 26; Pantelleria 6, Partanna 35; Petrosino 6; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 9; Santa Ninfa 15; Trapani 231 (+27); Valderice 56(+4); Vita 0.

In totale gli attuali casi positivi sono 1136 (+120)

Deceduti 432 (+1)

Guariti 20.257 (+41)

Ricoverati in Terapia intensiva 2 (0)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva 12 (0)

Ricoverati in Degenza ordinaria 11 (0)