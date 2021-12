Volley maschile: Serie D, l'Entello batte Castelvetrano

06/12/2021 17:00:00

Convincente 3-1 al Pala Cardella.



Vince ancora l’Arredall Entello. Nella seconda giornata del girone B di Serie D maschile, i ragazzi di coach Piervito Vulpetti piegano l’Asd Sì Volley per 3-1. Entellini a punteggio pieno e che iniziano al meglio il match conquistando il primo parziale con il punteggio di 25-15. Di tutt’altro andamento il secondo set dove i castelvetranesi approfittano di qualche indecisione degli ericini pareggiando i conti con un combattuto 21-25. Ciaramita e compagni si scrollano di dosso la poca lucidità rimettendo a posto attacco e difesa, complice la salita in cattedra di un Daniele Castiglione in ottimo spolvero. Il terzo set si conclude 25-18. Senza storia il quarto, stravinto 25-8.

«Abbiamo apportato qualche correttivo dopo il secondo set. Sarà stata l’importanza della partita ma ci siamo trovati di fronte un avversario di valore e di esperienza. Siamo partiti in maniera timida; nel secondo set si è avvertito un calo, nel terzo e nel quarto, con i giusti cambi, è stato molto più facile e l’abbiamo portata a casa». Spazio per tutti, coach Vulpetti ha apportato tanti cambi durante il match: «Anche questa volta abbiamo portato tutti a referto; è una condizione importante visto che questo primo girone rappresenta un modo per studiare tutti». Nel prossimo weekend un turno di riposo e appuntamento, sempre al Pala Cardella, il 19 Dicembre contro l’Hobby Volley «squadra che ci darà del filo da torcere per la vetta del girone».



ARREDALL ENTELLO-ASD Sì VOLLEY 3-1 (25-15; 21-25, 25-18; 25-8)



Arredall Entello: Binaggia L1, Bucaria L2, Ciulla 5, Margagliotti 1, Castiglione 16, Paladino 13, Ciaramita 3, Schifano 7, Via 1, Battiata 1, Di Bella 0, Oddo 4, Chirco 4, Ficara 1. All. Vulpetti