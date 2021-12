Paceco. L'appello di Davide: "Viviamo in una casa pericolante, ci serve subito una casa in affitto"

09/12/2021 18:20:00

"Non abbiamo bisogno di indumenti, di donazioni, abbiamo bisogno di prendere una casa in affitto. Siamo in una casa inagibile, con il tetto che ci cade in testa, paghiamo un affitto per rischiare la vita".

E' l'appello che fa Davide e la sua famiglia, non vogliono donazioni ma soltanto aiuto per prendere una casa in affitto. Dopo la storia di Davide e della sua famiglia raccontata su Tp24 è partita a Paceco e dintorni una sorta di gara di solidarietà. "Ringrazio tutti per l'affetto, ma riusciamo a mantenere i nostri 4 figli con mille sacrifici. Non abbiamo bisogno di donazioni, soltanto una mano per prendere una casa in affitto". E in effetti Davide e la sua famiglia stanno vivendo una situazione molto critica. Alcuni mesi fa hanno dovuto lasciare la casa dei genitori, in cui erano in comodato d'uso, a Nubia, perchè una parte doveva essere demolita in quanto non in regola. Sono andati a vivere, allora, in una casa in affitto a Marausa. Ma alcuni giorni fa in alcune stanze, tra cui camera da letto e bagno, ci sono stati dei crolli. Sono intervenuti i vigili del fuoco, ed è stata anche presentata una denuncia. La casa non è abitabile, i proprietari di casa non si sono fatti vivi.

Davide e la sua famiglia continuano a stare lì, in una situazione molto precaria, perchè non riescono a trovare una casa da prendere in affitto. "Vogliamo andare in una casa sicura, paghiamo un affitto regolarmente, chiediamo solo questo", dice Davide che ha presentato denuncia.