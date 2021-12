Covid nel Trapanese: ancora su i contagi, c'è una nuova vittima. Trapani 305, Marsala 251

10/12/2021 17:27:00

Aumentano ancora i contagi in provincia di Trapani. Sono 1417 le persone positive nel territorio secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani, ieri erano 1262. Si registra una nuova vittima che porta il totale a 434 dall’inizio della pandemia.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva. Trapani supera i 300 casi, sono 305 (ieri erano 256), a Marsala, sono 251 (+44 rispetto a ieri), seguono Mazara con 162 e Alcamo con 160. Ecco i positivi per città in provincia di Trapani :

Alcamo 160 (/); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 23; Campobello di Mazara 42 ; Castellammare del Golfo 26 ; Castelvetrano 126(+9); Custonaci 20; Erice111; Favignana 4; Gibellina 2; Marsala 251(+44); Mazara del Vallo 162 (+22); Paceco 30; Pantelleria 8, Partanna 20; Petrosino 11; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 3; San Vito Lo Capo 14; Santa Ninfa 19; Trapani 305 (+49); Valderice 60 (+5); Vita 0.

In totale gli attuali casi positivi sono 1417 (+155)

Deceduti 434 (+1)

Guariti 20.361 (/)

Ricoverati in Terapia intensiva 4 (/)

Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva 9 (-1)

Ricoverati in Degenza ordinaria 10 (/)

Tamponi molecolari 517

Tamponi per la ricerca dell’antigene 291