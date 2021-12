Trapani, l'Enel stacca l'energia e il centro storico resta senza acqua

Trapani, il Comune latita e alle luminarie di via Osorio ci pensano i commercianti

Dove non arriva il Comune, ci pensano i cittadini. A Trapani, commercianti e residenti si autotassano per collocare le luminarie in via Osorio, la strada che costeggia la villa Margherita. Dell'iniziativa ce ne parlano Rosadea Fiorenza e...