Pallamano serie A: Sabato L'Handball Erice affronterà la Jomi Salerno 

17/12/2021 10:40:00

Ultima giornata del girone di andata per le Arpie della AC Life Style Handball Erice prima delle vacanze natalizie.

Sabato 18 dicembre alle ore 18:00 al PalaCardella di Erice La HE scenderà in campo contro la Jomi Salerno.

Una partita per niente facile anche perché la compagine campana ha in attivo otto vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta.

Una squadra più che eccellente e uno degli zoccoli duri del Campionato.

“Sarà una partita importante e molto dura” afferma Irina Podariu pivot della squadra “non sarà facile ma ci stiamo allenando per affrontarla e siamo concentrate sul nostro obiettivo. Ce la metteremo tutta per fare una bella partita e per mantenere in casa i due punti che sono molto importanti per noi”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Elevensports.it e in differita il martedì su Telesud al canale 118 ddt.

Per accedere al PalaCardella è obbligatorio il green pass.

Per quanto riguarda la A2 stop del Campionato fino a gennaio.