Marsala: stop corsia preferenziale in via Roma e circolare urbana. Il parcheggio dello stadio a cosa servirà?

18/12/2021 06:00:00

Nuovo cambio di rotta dell'amministrazione Grillo, ed ancora una volta è la viabilità ad essere oggetto di questo cambiamento, con lo stop della corsia preferenziale per gli autobus in via Roma e con la sospensione della circolare urbana.

Con una sua ordinanza il sindaco Massimo Grillo cambia, infatti, l'assetto della viabilità di via Roma, abolendo la corsia preferenziale per gli autobus, per i mezzi di polizia e di soccorso a destra, corsia che era stata istituita con una ordinanza il 20 giugno del 2019.

Quando venne istituita non sono mancate le polemiche da parte di cittadini e commercianti, adesso la corsia preferenziale viene cancellata, perché di fatto la circolare urbana non c’è più e la corsia preferenziale non veniva più utilizzata e quindi si è deciso di restituire alla normale viabilità quella parte della via Roma per migliorare la circolazione, così riporta il provvedimento.

Oltre alla soppressione della corsia preferenziale, con l’ordinanza si ripristina la sosta delle auto sul lato sinistro della via Roma, (non sarà consentita sul lato destro), nel tratto compreso tra la via Crispi e il Vicolo Stovigliai. In questo tratto di strada, la sosta sarà consentita a tempo limitato con disco orario, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 delle giornate non festive. Nelle restanti fasce orarie, la sosta è consentita senza limitazioni orarie.

L’amministrazione Grillo, come dicevamo, ha di fatto sospeso la circolare urbana che, tra l’altro, veniva effettuata dal nuovo autobus elettrico ed è proprio qui, il nodo cruciale e l’incongruenza delle decisioni del sindaco Grillo che, da un lato parla di "fantomatica" svolta green per la realizzazione del parcheggio dello stadio - per realizzarlo sono stati abbattuti gli storici alberi della zona - dall’altro sospende la circolare urbana elettrica che è nata con lo scopo di servire i cittadini e i turisti che, una volta arrivati allo stadio parcheggiano l’auto e utilizzando l'autobus hanno la possibilità di girare e visitare il centro cittadino. A quel punto, è spontaneo chiedersi, a cosa servirà il realizzando parcheggio dello stadio, se si toglie la circolare che doveva servire in funzione dell'utilizzo di quest'ultimo?

Anziché essere sospesa, la circolare urbana dovrebbe, semmai, essere incentivata visto che, finalmente, dopo anni si è proceduto all’assunzione di otto nuovi autisti, cinque sono già al lavoro da martedì scorso, e proprio la mancanza di personale ha causato la cancellazione nei mesi scorsi di tutte le corse pomeridiane. E allora non si capisce perché sospendere una linea “green”, che in realtà ha l'obiettivo di disincentivare l’utilizzo dell’auto nel centro cittadino.

Due provvedimenti quello dell’abolizione della corsia preferenziale di via Roma e la sospensione della circolare urbana, collegati tra di loro, che non hanno nulla di ecosostenibile e anzi vanno nella direzione opposta e dimostrano la volontà di continuare a stravolgere e smontare le scelte e le realizzazioni fatte dall'amministrazione Di Girolamo, come già fatto in passato con la Casetta dell’acqua - ancora chiusa - e con la stessa pista ciclabile dello Stagnone.



E a proposito della pista ciclabile, per la quale non sono mancate le polemiche relative alla viabilità, ricordiamo la vicenda dell’ormai famosa via Giacalone, il cui senso unico di marcia ha infiammato le proteste di cittadini e commercianti della zona, oggi nella sua parte finale, dopo Mammacaura, si fa fatica a distinguere dove è la pista dedicata a ciclisti e pedoni e dove è la semicarreggiata per le auto. Il video qui sotto è emblematico di come, specie quando piove, con le pozzanghere d’acqua che coprono in alcuni tratti completamente la carreggiata, non c’è nessuna distinzione tra le due zone. Insomma tra alghe dovute al maltempo e all'acqua, non c'è modo di avere un pista ciclabile perfettamente fruibile nel periodo invernale.