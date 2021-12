19/12/2021 08:05:00

Il muro che circonda il cimitero di Trapani, nel versante di via Giuseppe Garraffa, rischia di crollare.

A lanciare l'allarme è Francesco Salvatore Borghi che, ieri mattina, si è recato al camposanto per una visita ai propri cari. Ha subito notato quel muro che versa in condizione di degrado come da lui documentato con una serie di foto.

“Con senso civico – dice - ho ritenuto doveroso informare la Michela Incandela addetta ai Servizi funebri e cimiteriali, circa lo stato, a dir poco di pericolo e di degrado, in cui versa la parete esterna del cimitero, pregandola cortesemente di valutare la possibilità di far mettere in sicurezza l'area in questione al fine di evitare eventuali danni a persone e cose. La signora, - conclude - dopo aver preso visione delle foto che ho scattato, mi ha riferito che informerà chi di competenza”.