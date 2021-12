Anche i preti votano. Rinnovato il consiglio presbiterale della diocesi di Trapani

19/12/2021 14:05:00

Nei giorni scorsi i presbiteri della Diocesi sono stati impegnati, prima sui territori e poi in seduta congiunta di tutto il clero diocesano e religioso, a procedere all’elezione dei membri del Consiglio presbiterale diocesano: l’organismo consultivo che insieme al Consiglio pastorale diocesano formato dai laici, aiuta il vescovo nella definizione delle indicazioni pastorali della Diocesi .

Dei 23 componenti, 7 sono membri di diritto in funzione dei servizi che svolgono nella Curia o come Vicari foranei, 12 sono stati eletti dai preti nel corso di due diverse votazioni. Al termine delle operazioni di voto, il vescovo ha completato l’organigramma nominando a sua scelta altri 4 sacerdoti non eletti.

Il rinnovo del Consiglio presbiterale acquista poi una particolare importanza in questa stagione della vita ecclesiale in cui il tema della sinodalità è rilanciato con grande forza da papa Francesco.

Il Consiglio Presbiterale Diocesano per il quinquennio 2022-2027 sarà così composto:

Membri di diritto: Genovese Don Alberto Maria, Vicario Generale; Gruppuso Mons. Gaspare, Vicario Foraneo del Primo Vicariato; Messana Mons. Pietro, Vicario Foraneo del Secondo Vicariato; Basiricò Don Vincenzo, Vicario Foraneo del Terzo Vicariato; Finazzo Don Francesco, Vicario Foraneo del Quarto Vicariato; Giardina Don Alberto, Cancelliere Vescovile; Lo Sardo Don Vincenzo, SDB, Rappresentante dei Religiosi.

Membri eletti dai preti nei Vicariati: Cataldo Don Filippo e Rach Don Nicola per il Primo Vicariato di Trapani ; Catalano Don Antonino, Secondo Vicariato ; Castiglione Don Fabiano, Terzo Vicariato; Grignano Don Giuseppe e Grignano Don Salvatore sono risultati eletti dai preti del Quarto Vicariato (Alcamo, Castellammare, Calatafimi Segesta).

I membri eletti dall’intero presbiterio sono invece: Mucaria Don Giovanni, Mancuso Don Emanuel, Santoro Don Vincenzo, Rosati Don Rosario, Vilardi Don Antonino, Vivona Don Francesco Salvatore.

Al termine delle votazioni , il vescovo ha nominato anche: Catalano Fra’ Giuseppe, OFM conv., Giordano Don Leonardo, Palmeri Mons. Liborio, Pizzitola Don Fabio

Dopo aver costituito il Consiglio presbiterale, ieri il vescovo ha nominato il Collegio dei Consultori, organismo consultivo che coadiuva il vescovo nelle situazioni più delicate e importanti della vita della Diocesi, l’unico a rimanere in carica anche in caso di sede vacante.

Per il quinquennio 2022-2027 il Collegio dei Consultori sarà composto da: Genovese Don Alberto Maria, Gruppuso Mons. Gaspare, Palmeri Mons. Liborio, Giardina Don Alberto, Basiricò Don Vincenzo, Cataldo Don Filippo, Vivona Don Francesco Salvatore.

“La comunità cristiana è un popolo in cammino sotto la guida del vescovo, che si avvale della collaborazione dei sacerdoti nel servizio di tutti battezzati. Il ministero ordinato contribuisce alla guida sia aiutando la comunità a superare le difficoltà che si presentano e sia riconoscendo i carismi che lo Spirito suscita nel popolo – dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli - Il cammino sinodale appena avviato avrà bisogno di menti e cuori disponibili a rendere il servizio ai fratelli e alle sorelle il più vicino possibile, il più efficace possibile. Non è solo questione di efficienza organizzativa ma di anche di capacità di ascolto delle realtà nuove che si affacciano nella storia della comunità, ascolto vissuto in obbedienza alla Parola di Dio e alle urgenze missionarie della Chiesa nella società di oggi