Gli eventi natalizi in provincia di Trapani. Cosa c'è da fare oggi e nei prossimi giorni

19/12/2021 06:00:00

Continuano gli eventi natalizi nei comuni della provincia di Trapani. Alcune città hanno inaugurato nei giorni scorsi addobbi e manifestazioni. Altre lo fanno nelle prossime ore, altri comuni ancora mantengono un profilo più sobrio, ma ci pensano ugualmente le associazioni a cercare di allietare questo Natale ancora condizionato dall'epidemia da Covid 19. E proprio per questo a Castellammare del Goldo si è deciso di annullare il capodanno in piazza.

In questo articolo una rassegna con alcuni eventi in giro per la provincia.



TRAPANI

Il periodo natalizio è certamente quello in cui la tradizione del Gospel si fa più amata e apprezzata dal grande pubblico. Anche a Trapani ci sarà l’occasione per ascoltare i tipici brani del repertorio statunitense con il “Pastor Ron Gospel Show” in programma martedì prossimo, 21 dicembre, alle ore 21 presso la chiesa del Collegio, nel centro storico della città.

L’evento, inserito nel cartellone allestito dal Luglio Musicale Trapanese per il “Natale Mediteraneo” 2021, ha come protagonista il pastore Ronald Hubbard, una delle figure più conosciute e carismatiche nel panorama Gospel internazionale, che ha saputo incantare anche il pubblico italiano con la sua personalità strabordante. Insieme a lui, sul palco, altri cinque artisti, fra cantanti e band, che proporranno esecuzioni potenti e vellutate, in pieno stile black, tra cui si inseriscono elementi di comicità e umorismo in grado di trascinare e divertire gli spettatori.

Pastor Ron è conosciuto come "Triple Man", che non significa soltanto che è in grado di cantare, ballare e recitare, ma che è guidato e ispirato dalla più forte Trinità: Padre, Figlio, e Spirito Santo, fermamente convinto - come lui è - che vi siano tanti modi per divulgare la Parola del Cristo, che sia una produzione discografica, sul palcoscenico o con un sermone in chiesa.

La sua esperienza in campo teatrale è stata estesa e varia, dopo gli studi presso la famosa Interlochen Music Academy e al Cleveland Institute of Music. In Italia Pastor Ron è divenuto ormai un personaggio famoso e molto amato. I suoi concerti, ma anche i suoi seminari di musica gospel, sono seguiti e apprezzati. Da oltre otto anni Ron Hubbard è anche uno dei docenti di punta di Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica Gospel. Quella di Trapani è una delle tappe del suo Tour 2021.

Biglietti: posto unico € 12

Presso Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, Villa Margherita, dal lunedì al sabato, ore 8.30-13/15.30-18. Domenica apertura dalle ore 9 alle ore 13.

Per accedere allo spettacolo sarà necessario esibire il green pass previsto per questa tipologia di eventi

MARSALA

Gli appuntamenti di oggi. Alle ore 16:00, si inaugura l'Itinerario dei Presepi (Piazza San Girolamo, Palazzo Municipale, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici). Il primo è stato curato dall’Associazione Musikè, con un’ambientazione scenografica tra gli scavi. Gli altri tre presepi - al Municipio (di fronte la fontana), a Palazzo VII Aprile (gli archi della storica facciata) e Palazzo Fici (all'interno del chiostro) -sono stati realizzati e offerti gratuitamente dall’associazione “Amici del Presepio Stella di Betlemme” presieduta da padre Filippo Romano. Lo stesso ha messo a disposizione anche i tanti presepi esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico.

Alle 17:30, in via XI Maggio (di fronte Palazzo Fici) l’intitolazione della “Piazza Marco De Bartoli”. L'Amministrazione Grillo ha voluto dedicare uno spazio pubblico al vignaiolo e produttore vinicolo, rendendo omaggio all'illustre concittadino che - attraverso il vino - ha promosso la Città di Marsala in Italia e all'estero.

Alle 18:30, a Palazzo Fici, la presentazione del libro “Bianche sponde sotto una lesta Aurora... Riflessi di un'Anima”, di Andrea Pappalardo. I genitori Francesco e Marialucia dialogheranno con Rosa Rubino, direttrice del periodico “Il Vomere”. Interverranno: Daniele Pizzo, presidente del Rotary Club Marsala e Riccardo Lembo, coordinatore progetto “Marsala cardioprotetta”.

A seguire (ore 18:30), l'Amministrazione comunale e l'Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza.

La giornata si chiuderà al Teatro Impero (ore 19:30) con la suite sinfonica “Sheherazade” eseguita dall'Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia, diretta dal M° Antonio Giovanni Bono. Il concerto chiude il primo ciclo del corso di formazione per professori d’orchestra Music OF US, promosso dal Coordinamento Sezione Musica UCIIM Sicilia (Co.Se.MUS) presieduto dalla Dott.ssa Chiara Di Prima.



CASTELVETRANO

Il Centro Commerciale Belicittà organizza - martedì 21 dicembre 2021 alle ore 10:00, presso la propria sede a Castelvetrano - l’evento “IL CANTICO DI NATALE DI LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ”, realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato – Questura di Trapani e con l’adesione e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo” di Castelvetrano. L’iniziativa si rivolge agli allievi delle Classi Elementari dell’”Istituto Comprensivo Capuana – Pardo” di Castelvetrano ai quali verrà consegnato il libro Cantico di Natale di Antonino e Guido Tobia con le illustrazioni di Alberto Catalanotti (edito da Rita Sanvincenti), liberamente tratto dal celeberrimo A Christmas Carol di Charles Dickens.

All’evento interverranno il Questore di Trapani Dott. Salvatore La Rosa, la Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano, Dott.ssa Laura Cavasino, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo” Prof.ssa Anna Vania Stallone, oltre al Presidente del C.d.A. Avv. Pietro Bruno e al Direttore Sig. Sandro Petretto del Centro Commerciale Belicittà, che è, come noto, “bene confiscato restituito alla libera fruizione”.

Il progetto Cantico di Natale è nato esattamente dieci anni fa a Trapani proprio all’interno della Questura con l’intento di trasmettere ai giovanissimi lettori un esplicito “messaggio di legalità e solidarietà”. L’opera del grande scrittore britannico considerato il fondatore del romanzo a sfondo sociale, assai attuale per l’attenzione e la sensibilità che esprime verso un’umanità oppressa da una condizione di miseria e fragilità, nell’eccellente adattamento letterario degli autori, valorizzato ulteriormente dalle bellissime ed eloquenti illustrazioni, si è resa portatrice, nella contemporaneità, di una rinnovata espressione di quei valori fondamentali che intende diffondere e promuovere, quali la legalità e la solidarietà.

Dopo il successo di visitatori, circa 500, per la giornata inaugurale dell’8 dicembre, in occasione dell’Immacolata Concezione, oggi, domenica 19 dicembre, sarà aperto al pubblico, dalle 17 alle 20, il “Villaggio di Betlemme” all’interno del Parco Fattoria “Rosario Carimi”, a Castelvetrano (località Fontanelle, SP25 direzione Diga Delia/Baglio Trinità).

Il “Villaggio di Betlemme”, alla sua terza edizione, rappresenta la ricostruzione scenica del villaggio giudaico al tempo della nascita di Gesù. Il Villaggio si estende su circa 20mila metri quadrati e vede la presenza di un centinaio di figuranti (fra essi diversi artigiani che nella vita reale fanno lo stesso mestiere) e numerosi animali (circa 400 di 50 specie diverse) distribuiti nelle diverse capanne allestite; fra gli animali anche il dromedario “Rosy” di 8 anni. “Il Villaggio di Betlemme”, sarà aperto il 19,il 23 e il 26 dicembre, e il 2 e 6 gennaio; l’ingresso, consentito con l’esibizione del green pass, avverrà dalle ore 17 alle ore 20. I biglietti d’ingresso per le singole giornate (euro 7,00, gratis per bambini fino a 6 anni) per visitatori e gruppi si possono acquistare anche attraverso il link https://www.parcofattoriarosariocarimi.it/villaggio-di-betlemme-2021. Il ticket comprende una degustazione di prodotti tipici del territorio.

Iniziative di beneficenza. In questa terza edizione l’organizzazione del “Villaggio di Betlemme” ha deciso di promuovere due campagne di beneficenza attraverso due relative raccolte di fondi: la prima, grazie alla collaborazione con l’Associazione “La scatola del tempo”, per il reparto di Oncologia dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, l’altra per l’Ospedale dei Bambini di Palermo.



CASTELLAMMARE DEL GOLFO

La dolcezza della cioccolata con irresistibili delizie negli stands allestiti nella zona pedonale di corso Garibaldi, un momento folk e babbo natale con la sua slitta per la gioia dei più piccoli, per concludere con il “Premio città di Castellammare del Golfo - Persona dell’anno”.

L'avvio delle manifestazioni natalizie accende di luci Castellammare, dal centro storico all'ingresso della città. Ma non ci sarà il capodanno in piazza ed altre manifestazioni sono state annullate negli ultimi giorni.

«Luci di speranza, addobbi ai "quattro canti" ed all'ingresso della città, alcuni momenti di incontro e sorriso per grandi e piccoli, controllati e ridimensionati, accendendo la speranza con l’augurio di rinascita. Abbiamo atteso ma si è reso purtroppo necessario annullare più manifestazioni programmate ed il capodanno in piazza -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Cultura Maria Tesè- perché occorre evitare quanto più possibile assembramenti per la crescita dei contagi da Covid 19 così come le autorità hanno invitato a fare tutti i Comuni che, hanno deciso di non prevedere eventi in piazza per la notte di san Silvestro e pochissimi e limitati incontri al chiuso».

«Alcune attività sono in sospeso e rivolgiamo un plauso ed un ringraziamento ai cittadini ed alle attività che hanno realizzato pregevoli opere di addobbo in più aree della città: uno splendido albero di mattonelle ed un presepe entrambi all'uncinetto, un addobbo significativo contro la violenza nel corso Garibaldi alto, un albero in memoria di un nostro giovane concittadino scomparso e molto altro. Si tratta di apprezzabile impegno, partecipazione e amore per la città in un momento difficilissimo per tutti. Siamo certi che la nostra comunità -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Cultura Maria Tesè- risponderà come sempre unita con attenzione e coraggio in questo nuovo anno che ci auguriamo sia di svolta. Ribadiamo la nostra vicinanza a chi soffre per il covid e altre malattie».

Il PROGRAMMA

-Fino al 22 dicembre, dalle ore 18, nella zona pedonale di corso Garibaldi, nel pieno centro storico centro storico di Castellammare, “Cioccolato e dintorni” a cura di “Luna e dintorni”: momenti di piacere per il palato dei golosi con creazioni da ammirare e specialità da assaporare negli stand dove il cioccolato è proposto in varie forme e gusti.

-Dal 23 dicembre e fino al 6 gennaio, nella stessa area pedonale di corso Garibaldi, dalle ore 16, “Cibo, dolci e musica di strada” a cura della Pro Loco.

- Sabato 18 dicembre dalle ore 17,30 nelle aree pedonali di corso Mattarella e corso Garibaldi, il gruppo folk “Quelli della contradanza”.

- Domenica 19 dicembre, dalle ore 17,30, “Babbo Natale con la sua slitta” partirà da villa Olivia e dopo aver percorso il centro storico (via Crispi, corso Garibaldi, Via Marconi e via Verdi) rientrerà a villa Olivia per il tradizionale brindisi sotto l'albero per la quinta edizione della manifestazione a cura dell'associazione “Genitori di buona volontà”.

-Giovedì 23 dicembre alle ore 11, ai “quattro canti” taglieranno il traguardo “I trekker del Golfo” che, partiti da Trieste a ferragosto, concludono il giro d'Italia a cavallo per raccogliere fondi per l’ippoterapia rivolta a bambini disabili.

- Il 30 dicembre alle ore 21, al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, momento musicale con “Silent night a trip around music” a cura dell'associazione Orientattivamente.

Il 5 gennaio alle ore 18, nell'aula consiliare il “Premio città di Castellammare del Golfo - Persona dell’anno” a cura dell'associazione Kernos in collaborazione con il Comune.



PARTANNA

Si chiama “Festa d’Inverno” il programma di manifestazioni natalizie e di fine anno, che continuerà anche fino alla metà del mese di gennaio 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Partanna con la collaborazione delle associazioni cittadine.

Si tratta di un Natale sobrio ma con momenti importanti quale auspicio di una graduale ripartenza.

Le iniziative hanno preso il via il 16 e il 17 dicembre con gli Zampognari per le vie della città e proseguiranno oggi, domani, lunedì, martedì e mercoledì, sempre alle ore 17, con la sfilata degli Zampognari per le vie del centro. Il 22 dicembre alle ore 8.30 è in programma un’iniziativa per gli alunni delle scuole dal tema: “Un Natale da favola” la freccia azzurra di Gianni Rodari, Letture nelle scuole – Ass. OliverLab a cura della Consulta Giovanile del Comune di Partanna Plessi scolastici scuola primaria e alle ore 16.30 Laboratori natalizi a cura dell’Interact e Rotaract Partanna alle Scuderie Castello Grifeo.

In programma ancora animazione itinerante natalizia, uno spettacolo musicale itinerante con la Dixieland Band per le vie della città, la presentazione del calendario 2022 Talenti “fuori dal comune”, a cura dell’associazione Partanna ‘mpinta a mala banna', il Concerto di Natale “SOMNIUM DANTIS” del Corpo Musicale e culturale V. Bellini di Partanna diretto dal Maestro Rosario Rosa e ancora tre presentazioni di libri alle Scuderie del Castello Grifeo e, infine, il 17 gennaio alle ore 21, “Face to Face con il Gen Rosso”, momento di incontro tra canzoni, esperienze e riflessioni al Santuario Madonna della Libera.

“Un programma variegato e ricco di momenti dedicati all’intera comunità – dice il sindaco, Nicolò Catania – con riguardo ai più piccoli, ai giovani, ai lettori. Un Natale che ci auguriamo sia il più sereno possibile e sicuro, sempre nel rispetto delle normative anti Covid vigenti”.

In allegato la locandina contenente il programma con tutte le iniziative.