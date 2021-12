"Che fine faranno gli operatori sanitari precari dopo l'emergenza Covid?"

20/12/2021 00:35:00

Che fine faranno gli operatori sanitari precari assunti per l'emergenza Covid? Sono persone che hanno lavorato mettendo a rischio la propria vita e che hanno colmato la carenza di personale sanitario.



Se lo chiede, ad esempio, Giancarlo, marito di un'operatrice sanitaria presso l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

“Mia moglie è stata assunta per l'emergenza Covid come tanti altri in Sicilia e nel resto d'Italia e come tanti altri "precaria" con il rischio di essere per così dire buttata fuori a fine emergenza!



Dimenticando che grazie a questi uomini e donne che ogni giorno lavorano (spesso con pochi dpi e turni massacranti) nei nostri ospedali, la sanità italiana e soprattutto siciliana è riuscita ad resistere al virus sopperendo alla mancanza di personale già esistente prima della pandemia!



Quindi mi chiedo se queste persone non meriterebbero un trattamento più adeguato come premio per l'impegno profuso nell'adempiere al proprio lavoro andando anche ad colmare il vuoto del personale negli ospedali!”