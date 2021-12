21/12/2021 15:45:00

Antonello Laneri è il direttore generale del Trapani calcio. Laneri, che collabora come consulente esterno della Società già dall’inizio della stagione, è pertanto da oggi pienamente operativo nelle proprie funzioni.



“Siamo molto contenti di avere nel nostro organico un professionista competente, serio, che ha dato sin da subito un grande contributo per la costruzione di un percorso societario e sportivo che intendiamo portare avanti assieme per restituire alla Città l’orgoglio di potersi riconoscere nel sentimento di coesione e condivisione di valori che abbiamo voluto perseguire con la nostra scelta di volere garantire a Trapani la propria squadra ed i propri colori. Con Antonello Laneri, così come abbiamo fatto finora, proseguiremo il nostro programma di crescita, consolidando le basi essenziali per costruire il futuro” ha detto il Presidente Michele Mazzara.



“E’ una scelta che ho condiviso sin dall’inizio, nella consapevolezza che Trapani è una realtà importante, in tutte le sue componenti, e nella convinzione che solo attraverso una programmazione seria ed equilibrata si possa intraprendere, passo dopo passo, il percorso naturale che possa soddisfare le legittime ambizioni della Città. L’ufficializzazione del mio ruolo come direttore generale, per il quale ringrazio la Società, non cambia di una virgola il mio lavoro, che proseguirà sul solco già tracciato sin dall’inizio della stagione sportiva sulla costruzione dei presupposti per dare solidità e continuità ad un progetto, avviato dalla Società, che mira, con i tempi necessari, a raggiungere i traguardi che tutti si aspettano” ha detto il direttore generale Antonello Laneri.