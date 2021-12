Covid in provincia: 2322 positivi. Trapani 488, Marsala 405. Una nuova vittima

21/12/2021 16:11:00

Una nuova vittima del Covid in provincia di Trapani, mentre continuano ad aumentare i positivi.

Sono 2322 le persone positive secondo quanto comunica l'Asp trapanese. Marsala supera i 400 casi, insieme a Trapani che resta la città con più positivi. Preoccupa la situazione nei piccoli comuni, a Castellammare, dove sono state chiuse le scuole e annullati gli eventi natalizi son 74 i positivi, ma anche Salaparuta , dove in rapporto alla popolazione residente sono molti i casi di positività.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di venerdì): Alcamo 247 (-23), Buseto Palizzolo 14; Calatafimi Segesta 36, Campobello di Mazara 54, Castellammare del Golfo 74, Castelvetrano 158 (+6), Custonaci 36, Erice 220 (+9), Favignana 47, Gibellina 12, Marsala 405 (+25), Mazara del Vallo 202 (+8), Paceco 81, Pantelleria 8, Partanna 33, Petrosino 12, Poggioreale 9, Salaparuta 32 , Salemi 17, San Vito Lo Capo 18, Santa Ninfa 47 , Trapani 488 (+27), Valderice 68, Vita 0. Totale attuali positivi 2322 (+90); Totale deceduti 440 (+1) ; Guariti 20821 (+77); Ricoverati in Terapia intensiva 4 (-1); Ricoverati in Semi Intensiva 11 (-1); Ricoverati in Degenza ordinaria 17 (+0); Tamponi molecolari 778; Tamponi rapidi 590.