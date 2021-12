Volley serie D maschile: l'Arredall Entello in testa alla classifica

21/12/2021 19:08:00

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Arredall Entello, nella quarta giornata del campionato di Serie D maschile, rifila un secco 3-0 all’SP Hobby Volley. In una buona cornice di pubblico al Pala Cardella, gli entellini trovano il terzo successo in altrettanti match primeggiando in classifica in solitaria staccando proprio i diretti avversari di ieri. «Era importante chiudere questo trend di partite prima delle feste natalizie», commenta coach Piervito Vulpetti. «Non è stata pienamente convincente la gara; l’importanza era alta, motivo per cui i ragazzi hanno avvertito una certa responsabilità. I tre set nono sono partiti con la giusta mentalità; a metà dei parziali, attraverso qualche accorgimento tattico e cambi, siamo riusciti ad esprimere il miglior gioco». Tre punti preziosi che non fanno altro che far avanzare l’Arredall al turno successivo, nonché primo obiettivo stagionale. «Abbiamo concluso l’anno in bellezza». Appuntamento all’8 Gennaio 2022 quando Schifano e compagni giocheranno in trasferta, sul campo del Club Leoni.

ARREDALL ENTELLO-SP HOBBY VOLLEY 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)



Arredall Entello: Ciulla 3, Margagliotti 1, Castiglione 19, Paladino 4, Ciaramita 4, Schifano 1, Via 1, Battiata 1, Di Bella 0, Oddo 4, Chirco 1, Siino n.e., Binaggia L1, Bucaria L2. All. Vulpetti