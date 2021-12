 Per il 75° compleanno dell'UNICEF numerose iniziative a Trapani e in provincia

22/12/2021 11:21:00

Nato l’11 dicembre del 1946, l’Unicef quest’anno festeggia il 75° anniversario. Creato per aiutare i bambini europei al termine della Seconda guerra mondiale, oggi il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia opera per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo.

Per celebrare la ricorrenza, il Comitato provinciale di Trapani per l'UNICEF, insieme al Comitato Italiano per l’UNICEF, ha voluto realizzare un’iniziativa dedicata all’ascolto dei desideri e dei bisogni dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, chiedendo alle Scuole Amiche di ogni ordine e grado di prendere parte alla proposta “Esprimi un desiderio per il compleanno dell’UNICEF”.

Studenti e studentesse sono stati invitati a esprimere i propri desideri individuali, per poi arrivare alla selezione di un desiderio della classe, scegliendo una delle 5 tematiche prioritarie (Educazione, Cambiamento Climatico, Salute Mentale, Vaccini/Nutrizione/Salute, Non discriminazione) individuate dall’UNICEF a livello globale su cui investire per ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, bambino e adolescente.

I desideri sono stati scritti alla lavagna delle loro aule e poi inviati al Comitato Italiano per l’UNICEF che li ha raccolti, analizzati e pubblicati in una galleria fotografica dedicata www.unicef.it/undesiderio .

Questa iniziativa si è conclusa da pochi giorni con l’evento “ Staffetta dei desideri” durante il quale i desideri raccolti sono stati condivisi con alcuni rappresentanti Istituzionali, per far sì che la comunità possa prendersi carico di quanto espresso dai ragazzi. ( In galleria alcune foto dell'iniziativa).

Soddisfatta la Presidente del Comitato provinciale per l'UNICEF di Trapani Domenica Gaglio che ha dichiarato: "Ho visto e sentito tanta partecipazione, motivazione ed interesse da parte dei bambini, bambine e adolescenti che hanno partecipato all'iniziativa e piena condivisione di idee e intenti da parte dei loro docenti, dirigenti e referenti UNICEF.

Bambini e adolescenti hanno partecipato a questo sondaggio “speciale” indicando quali siano davvero le loro priorità e i loro desideri per il futuro.

Grazie a un gesto estremamente semplice ma di grande portata educativa, è stato garantito il loro diritto all’ascolto."

Tante le Scuole Amiche in provincia che hanno partecipato all'iniziativa: a Marsala, il Liceo Pascasino ; I.C. Sirtori; I C. G. Garibaldi/ V.Pipitone; a Mazara, I.C. Boscarino/ Castiglione, I.C. G. Grassa; I.C. Borsellino/Ajello, il 3° Circolo e il 4° Circolo della città;

a Trapani l' I.C.Pertini e Misiliscemi/Marausa l'I.C. Giuseppe Montalto; a Salemi I.C.Garibaldi/ G.Paolo II; a Castellammare del Golfo l'I.C. Pitrè /Manzoni;

a Partanna I.C.Rita Levi Montalcini; a Castelvetrano I.C. Radice/Pappalardo; I.C. Capuana/Pardo e il Circolo Ruggero Settimo; e ad Alcamo l' I.C. Montessori e l'I.C. S. Bagolino.

5 le tematiche prioritarie a cui gli studenti hanno prestato attenzione:

Abolire la discriminazione garantendo protezione e diritti per tutti e tutte senza che nessuno sia lasciato indietro. Ogni bambino e bambina ha diritto alle stesse opportunità, non importa dove è nato/a, il colore della pelle, chi sono i suoi genitori, la religione, la lingua, se è disabile, né quanto denaro ha la sua famiglia

Educazione

promuovendo un modello di scuola aperto, partecipato e inclusivo che valorizzi

l’apprendimento digitale e l’accesso a Internet come strumenti indispensabili per garantire pari opportunità di apprendimento.

Cambiamento climatico

Prendendo coscienza che l’inquinamento e il surriscaldamento ambientale giocano un ruolo fondamentale per il benessere delle generazioni presenti e future; è importante informare e educare bambine, bambini e adolescenti affinché ciascuno possa fare la sua parte per contrastare l’avanzamento di questo fenomeno globale

Salute mentale

promuovendo servizi di sostegno psicologico per bambini, adolescenti e per le loro famiglie. Progettando interventi di prevenzione che mirino a offrire a bambini e ragazzi gli strumenti per sviluppare le abilità emotive necessarie a gestire situazioni difficili, costruire relazioni interpersonali positive e saper riconoscere i primi segni di disagio

Vaccini per tutti/Nutrizione/Salute

garantendo un ambiente di vita sicuro per consentire a tutti e a tutte un sano sviluppo, una corretta alimentazione e adeguate informazioni su questi temi. Assicurando l’accesso ai vaccini a tutti senza discriminazione e in ogni luogo del mondo.

Franco Ciro Lo Re



.