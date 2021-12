Paceco, in corso il 13° concorso sui presepi. Ecco come partecipare

23/12/2021 16:00:00

Scade il prossimo 30 dicembre, il termine di partecipazione alla tredicesima edizione “Concorso Presepi Città di Paceco – Natale 2021. Le Vie dei Presepi”, promossa dall’Amministrazione Scarcella al fine di mantenere viva ed attuale l’antica tradizione del Presepe.

Le istanze di partecipazione possono essere trasmesse per posta elettronica, all’indirizzo protocollo@pec.comune.paceco.tp.it, ovvero consegnate brevi manu presso la Segreteria (URP) del Comune, in via Amendola, compilando il modulo di partecipazione che può essere ritirato presso la stessa segreteria, ovvero stampato dal sito internet del Comune (www.comune.paceo.tp.it).

Nel sito istituzionale è consultabile anche il regolamento del concorso, predisposto dal sindaco Giuseppe Scarcella e dagli assessori Teresa Soru (Servizi sociali) e Salvatore Culcasi (Associazionismo, Politiche giovanili, Turismo e spettacolo).