Erice: troppi contagi covid, il consiglio comunale torna in videoconferenza

23/12/2021 12:42:00

Le sedute del Consiglio comunale di Erice, a partire da quella del prossimo giorno 30, si terranno in videoconferenza a causa dell'elevato numero di contagi. Lo ha deciso il presidente Luigi Nacci.

I consiglieri a fine anno saranno chiamati a discutere sul bilancio consolidato e partecipate. Frattanto, ieri pomeriggio, si è svolta una seduta con l'approvazione di un solo punto all'ordine del giorno e Nacci ha aggiornato la seduta al prossimo 5 gennaio, in quanto “i consiglieri di opposizione presenti (Vassallo Giuseppe, Mauguerra e Strongone) hanno abbandonato l'aula rifiutandosi di trattare alcune proposte riguardanti debiti fuori bilancio”. “Faccio presente – dice Nacci - che la stessa cosa è avvenuta la scorsa settimana.

Il consigliere Cavarretta, anche se fa parte della minoranza, non segue i suoi colleghi di opposizione. Purtroppo – conclude - la maggioranza annovera in aula diverse assenze di alcuni consiglieri per motivi di salute”.