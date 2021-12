Record di nuovi contagi in Sicilia: 2078 in un solo giorno

23/12/2021 18:06:00

Sono 2.078 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.450) a fronte di 11.959 tamponi (ieri 9.052), con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 17,37%.

Lo si evince dai dati forniti dal Ministero della Salute.

832 sono i guariti, in diminuzione (-131) rispetto ai 963 di ieri, mentre si registrano 15 decessi, a differenza delle 17 vittime di ieri.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 76 (ieri erano 73); i ricoverati con sintomi sono 568 (ieri 561), mentre sono 22.991 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, a differenza di ieri che erano 21.770.

Il totale dei positivi si attesta a 23.635 casi, i guariti attualmente sono 317.074, mentre 7.396 è il numero delle vittime ad oggi.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana: Palermo: 91.389 (410); Catania: 89.737 (432); Messina: 42.527 (393); Siracusa: 28.160 (131); Trapani: 23.331 (121); Ragusa: 21.366 (100); Caltanissetta: 20.739 (176); Agrigento: 20.263 (268); Enna: 10.593 (47)