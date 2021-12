Un sorriso per i bambini disagiati di Trapani

23/12/2021 08:27:00

“La solidarietà non va in vacanza”. Con questo motto l’Associazione Ancos – unitamente alla società del Trapani Calcio – ha distribuito doni a venti bambini e, successivamente, buoni spesa a diverse famiglie meno abbienti della città.

La distribuzione si è tenuta ieri pomeriggio allo Stadio Provinciale di Trapani con la partecipazione del presidente di Confartigianato Trapani Emanuele Virzì, del segretario di Confartigianato Trapani Antonino Bertolino, del presidente Ancos Trapani Maria Barraco, del presidente del Trapani Calcio Michele Mazzara e dell’intera squadra.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Trapani Calcio (che ha donato diversi gadget) e Ancos Trapani, Associazione Onlus di Emanazione di Confartigianato Imprese Trapani, nata in città nel marzo del 2020.

In questo anno di vita tante sono gli eventi di promozione sociale che Ancos, insieme a Confartigianato Trapani, ha portato avanti: dalla distribuzione di buoni pasti ad iniziative in aiuto alle imprese e, negli scorsi mesi, la donazione di due defibrillatori ai comuni di Trapani ed Erice.

«La solidarietà non può e non deve mai fermarsi – dichiara Maria Barraco, presidente di Ancos Trapani – soprattutto in un momento come questo. I ringraziamenti più grandi vanno al Trapani Calcio che ci ha permesso l’organizzazione di questo prossimo appuntamento».