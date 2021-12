Ryanair taglia voli da e per Trapani e la Sicilia. Ecco quali e perchè 

25/12/2021 08:01:00

Ryanair a gennaio taglia centinaia di voli da e per la Sicilia, compreso l'aeroporto di Trapani Birgi.

A causa di un forte calo della domanda, la low cost irlandese ha deciso un drastico ridimensionamento tra il 10 e il 31 gennaio 2022.

A seguire il dettaglio, secondo quanto pubblicato da Sicilia in Volo.

- Da Catania risulta sospeso il collegamento per Bari e per le seguenti destinazioni estere: Atene - Malta - Marsiglia - Sofia. Vengono ridotte le frequenze per Bergamo - Cagliari - Genova - Malpensa - Perugia - Pisa - Roma - Venezia - Verona - Trieste - Francoforte - Vienna.

- Da Comiso sospesi i voli per Bari e Bergamo e frequenze ridotte per Malpensa e Roma.

- Da Palermo vengono sospese le tratte nazionali per Cuneo e Perugia e quelle estere per Dusseldorf - Weeze - Edimburgo - Lviv - Marsiglia - Memmingen - Norimberga - Tolosa - Valencia. Frequenze ridotte per Charleroi e Londra e per le destinazioni nazionali Bari - Bergamo - Bologna - Cagliari - Genova - Malpensa - Napoli - Pisa - Roma - Venezia.

- Da Trapani riduzioni per Bergamo - Pisa e Torino e tagli per Charleroi - Londra - Malta.