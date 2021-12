Trapani per il futuro festeggia dieci anni 

26/12/2021 04:10:00

L’Associazione Trapani per il Futuro è lieta di invitare a partecipare all’evento “Ma cu tu fa fare di stare a guardare? ”, organizzato con la compartecipazione del Comune di Trapani, che avrà luogo lunedì 27 dicembre, alle ore 19.00, presso la Casina delle Palme.



In occasione della celebrazione del decimo anno di attività dell’associazione, Trapani per il Futuro propone una serata interattiva di scambio culturale e artistico che coinvolga l’intera comunità trapanese.

L’evento si propone di mettere al centro della discussione tutti quegli innovatori sociali, giovani imprenditori, artisti e giornalisti che non si sono arresi e che non stanno a guardare.



Trapani è una città ricca di cultura e di persone di cultura: il nostro scopo è quello di valorizzarle e mettere in mostra chi non si ferma ma continua a lottare per il territorio in cui è nato e cresciuto. Realtà affermate e di spessore già esistono e sono proiettate verso il futuro ma spesso ce ne dimentichiamo. Anche per questi motivi, sfrutteremo la splendida cornice della piazza aperta della Casina delle Palme per ispirare e farci ispirare.



Si precisa che l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Si pregano i gentili ospiti di prestare la massima collaborazione, munendosi di Green Pass e mascherina e rispettando le indicazioni fornite.



Antonio Acer Corte

Presidente e Legale rappresentante

Trapani per il Futuro