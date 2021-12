Vandali allo Stagnone, staccato e buttato in mare un contenitore dei rifiuti 

I vandali, l'incuria e le bestemmie: ecco come è ridotto il nuovo parco giochi a Marsala

Non solo è stato realizzato con un referendum truffa (ai bambini, come ha scoperto Tp24, non è stato mai chiesto, come invece ha sostenuto il Sindaco Massimo Grillo, di scegliere tra un parco e una saletta multimediale ...), ma...