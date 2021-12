Piove: allerta meteo in provincia di Trapani. Le previsioni

27/12/2021 07:15:00

Il brutto tempo torna a fare capolino in provincia di Trapani, dopo una tregua di alcuni giorni. Il dipartimento della Protezione Civile ha appena rilasciato il consueto avviso meteo-idrogeologico valido per oggi, lunedì 27 dicembre 2021. La provincia di Trapani, con le isole Egadi, è in zona gialla, cioè di "attenzione". Domani dovrebbe comunque tornare il cielo sereno.

Vediamo le previsioni per domani e mercoledì

Martedì 28 Dicembre: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, min 14°C, max 16°C. In particolare avremo soleggiamento diffuso al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 16°C, la minima di 14°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Ovest-Nord-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 29km/h.

Mercoledì 29 Dicembre: giornata prevalentemente serena, temperature comprese tra 14 e 16°C. In particolare avremo ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 16°C, la minima di 14°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Ovest-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 29km/h, al pomeriggio forti provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 35km/h, moderati da Ovest-Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 32km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 520W/mq.

Giovedì 30 Dicembre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 17°C, la minima di 13°C alle ore 23. I venti saranno moderati da Nord-Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 19km/h, moderati da Nord al pomeriggio con intensità di circa 24km/h, alla sera moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 19km/h e 25km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.3, corrispondente a 502W/mq.