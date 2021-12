Le regole di Capodanno: cosa si può fare e cosa no 

28/12/2021 07:00:00

Si può cenare a casa con chi vogliamo, ma fuori serve il super green pass. Non si possono organizzare serate da ballo, ma possiamo andare dove vogliamo (rispetto all'anno scorso, un bel passo in avanti, no?). Ripassiamo insieme le regole del secondo Capodanno in tempo di Covid.

Niente feste all’aperto nè discoteche. C'è il divieto di festeggiare all’aperto e, per le discoteche, di aprire almeno fino al 31 gennaio. Dal primo febbraio e alla fine dello stato di emergenza si potrà entrare in discoteche, sale da ballo e locali simili dove si svolgono feste o simili - ad esempio luoghi nei quali si svolga musica dal vivo - soltanto con il "Super Green pass".

Come festeggiare al ristorante. Si potrà prenotare la cena di capodanno al ristorante solo però se muniti di Super Green pass e quindi della Certificazione verde Covid-19 che attesti o l’avvenuta vaccinazione o l’avvenuta guarigione dal virus negli ultimi 6 mesi. Fare la fila in farmacia per un tampone dunque non servirà.

I festeggiamenti in casa. Nessun limite, ma ciò non significa che possiamo invitare decine di persone. Ci si affida alla responsabilità delle persone. Insieme, ma con sobrietà, evitando di essere tanti in case troppo piccole, o con soggetti non vaccinati.

Spostamenti. Ci si potrà spostare da un comune all’altro o da una regione all’altra senza necessità di autocertificazione per motivi di lavoro, salute o emergenza. Stessa cosa per viaggi all’estero.