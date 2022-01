Marsala, ecco la festa e i botti di Capodanno nonostante i divieti 

01/01/2022 12:07:00

Nonostante le ordinanze a Marsala, come negli altri comuni della provincia, e come del resto in tutto il Paese, in molte città si è festeggiato l'arrivo del 2022 con botti e fuochi d'artificio. Di seguito il video che mostra i festeggiamenti a Marsala con il cielo illuminato da petardi e fuochi pirotecnici.

Le ordinanze, forse sono arrivate in ritardo e comunque l'azione preventiva va fatta prima, se si vogliono evitare i danni che puntualmente ci sono stati ieri sera. Qui il video dei botti a Marsala:

Un 40enne a Taranto ha perso una mano, nell'Ascolano è rimasto gravemente ferito un giovane. A Napoli un uomo è stato colpito da un proiettile vagante, 14 in tutto i feriti in Campania. Quattro i feriti in Puglia, tre dei quali hanno subito amputazioni a causa dei botti. Un ferito per lo scoppio di un petardo a Decimomannu (Cagliari): rischia di perdere tre dita.

In totale sono stati 558 interventi gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Il numero maggiore quest'anno in Lombardia, dove sono stati 72, seguono: Emilia Romagna 68, Lazio 66, Campania 60, Veneto 46, Toscana 44, Sicilia 43, Liguria 37, Puglia 35.

E' di sette feriti per i botti, al momento, il bilancio della notte di Capodanno a Roma. Secondo quanto si apprende, nessuno in modo grave. Tra questi, due persone in zona Montemario hanno riportato traumi agli occhi per l'esplosione di un petardo. Un altro è rimasto ferito alla caviglia fuori da un ristorante in zona Primavalle, in periferia, perché colpito dallo scoppio di un petardo. Infine un'altra persona che aveva comprato una pistola a salve per festeggiare, mentre la usava si è provocata una ferita all'indice che ha portato a una parziale amputazione della falange.

E' stata una notte di fine d'anno con pochissimi feriti, anzi "come non si ricordava da tempo a Milano e nell'Hinterland quella dei festeggiamenti per il Capodanno 2022