La Sicilia, in giallo da domani, ancora sopra i 5mila contagi. Nel trapanese 349 nuovi casi

02/01/2022 06:00:00

Nuovo crescita record di contagi in Sicilia e nel Paese anche per la prima giornata del 2022. Nell'Isola sono 5.764 i casi registrati ieri a fronte di 62.437 tamponi processati. In provincia di Trapani sono +349 i nuovi contagi.

Domani Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono alla lista delle regioni già in zona gialla, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Il passaggio progressivo di vari territori al giallo, indice che i contagi ricominciano a pesare sui numeri dei ricoveri e sull'occupazione delle terapie intensive in tutta Italia, in alcuni casi viene visto come preludio all'arancione, visto il progressivo aumento dei positivi. Gli ultimi decreti hanno annullato di fatto le vecchie differenze fra zona bianca e zona gialla. In entrambe la mascherina è obbligatoria all'aperto, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti e tutte le attività restano aperte. Valgono in generale le regole sul certificato verde e su quello rafforzato.

I dati siciliani - In Sicilia che si prepara alle nuove regole per la zona gialla, il tasso di positività sale al 10 per cento, ieri era al’8,7 per cento. La Sicilia è all’ottavo posto in Italia per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 37.270 casi, al secondo la Toscana con 14.994 casi, al terzo posto il Veneto con 14.270 casi, al quarto la Campania con 13.888 casi, al quinto il Lazio con 12.345, al sesto l’Emilia Romagna con 12.345 casi, al settimo il Piemonte con 7.450 casi. Gli attuali positivi sono 47.765 con un aumento di 5.163 casi. I guariti sono 569 mentre le vittime sono 12 e portano il totale dei decessi a 7.514. Sul fronte ospedaliero sono 870 ricoverati, con 23 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 102, quattro casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.595 casi, Catania 1.241, Messina 607, Siracusa 488, Trapani 349, Ragusa 243, Caltanissetta 525, Agrigento 281, Enna, 435.

La variante 0micron porta I contagi a 100 milioni in Europa - L'attuale fiammata dei contagi spinta dalla variante Omicron del Covid ha portato l'Europa a superare i cento milioni di casi dalla scoperta del coronavirus nel dicembre 2019, secondo un conteggio della Afp. Alle 18.45 gmt di oggi, l'Europa - considerando 52 paesi e territori dall'Atlantico fino alla Russia e all'Azerbaigian - aveva ufficialmente registrato 100.074.753 contagi , ovvero oltre un terzo dei casi di tutto il mondo (288.279.803, sempre secondo l'Afp). Negli ultimi 7 giorni, l'Europa ha contato oltre 4,9 milioni di contagi, con un aumento del 59% rispetto alla settimana precedente.

ISTITUTO SUPERIORE SANITA' - Secondo quanto riferisce l'Iss nel report esteso sull'andamento del Covid in Italia che integra ogni settimana il monitoraggio settimanale, nell'ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia di eta' con piu' di 80 anni per i non vaccinati (568 per 100 mila) e' otto volte piu' alto rispetto ai vaccinati completi da almeno 120 giorni e 41 volte piu' alto rispetto ai vaccinati con booster. Dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, l'efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% a 30,1%. Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 150 giorni è pari al 92,7%, mentre cala all'82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L'efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Continua a restare molto alta la copertura vaccinale contro il rischio di morte. Il tasso di decesso fra gli over80, nel periodo 29/10/2021- 28/11/2021, nei non vaccinati (179 per 100.000) è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro i 150 giorni (19,5 per 100.000) e 56 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 per 100.000).

Oltre 1 milione di contagi in Italia - Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Sono 1.021.697 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 120.713 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.266.939 e i morti 137.513. I dimessi e i guariti sono invece 5.107.729, con un incremento di 20.432 rispetto a ieri. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ieri erano state 155.

I numeri della pandemia in Italia - Da inizio pandemia le vittime sono in totale 137.513. Sono 1.084.295 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di positività è al 13%, in salita rispetto all'11,78% di ieri. Sono 1.297 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 135. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.265, 115 in più rispetto a ieri.

Impennata nell'ultima settimana nell'incidenza dei casi fra i ragazzi sotto i 19 anni, ed in particolate fra i 16 e i 19 anni e sotto i 12 anni. Lo afferma l'Iss nel suo Report esteso settimanale. Nell'ultima settimana e' confermato l'andamento osservato nella precedente: il 26% dei casi totali nella popolazione è di età scolare (sotto i 20 anni), di cui 48% nella fascia d'età 6-11 anni, 36% fra 12-19 anni e solo il 11% e il 5% rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Fra il 6 e il 19 dicembre 2021, fino ai 19 anni sono stati 59.605 nuovi casi, 215 ospedalizzati, 4 ricoverati in terapia intensiva e 1 deceduto.