U n operaio di 57 anni di Misilmeri, Francesco Corso, è morto folgorato a Termini Imerese in contrada Dragone durante i lavori per la realizzazione di una villetta. L'operaio aveva finito di fare la gettata in cemento quando con la pala meccanica ha toccato i fili dell'alta tensione.

Non si è accorto di quanto stava succedendo, appena il mezzo ha toccato i cavi è rimasto folgorato. Il corpo dell'operaio è stato portato all'ospedale di Termini Imerese. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Termini Imerese coordinati dalla procura. Il pm ha disposto l'autopsia.

In un altro incidente un operaio della forestale di 61 anni è morto in contrada 'Carbonara' a Randazzo nel Catanese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri sarebbe scivolato forse per il cedimento di una zona di terreno scoscesa mentre stava per riparare un'apparecchiatura. Indagini sono state avviate da militari della locale compagnia dell'Arma