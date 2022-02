Porto di Marsala, il comune rinuncia ai fondi per la progettazione. Ci pensa la Regione 

25/02/2022 20:00:00

L'amministrazione comunale di Marsala rinuncerà alle somme del fondo di rotazione per il porto che verrà realizzato dalla Regione. Si è tornato a parlare dell'infrastruttura marsalese nel corso della seduta del 24 febbraio del consiglio comunale.

Il consigliere Flavio Coppola ha fatto una breve cronistoria degli ultimi passaggi che riguardano il porto. “Occorre valutare l’emergenza in cui si trova. L’amministrazione non ha fatto nulla mentre il governatore Musumeci si è detto disponibile ad intervenire, chiediamo che il sindaco si mobiliti per velocizzare i tempi”.

E sull'infrastruttura portuale è intervenuto per l'amministrazione, il vice sindaco Paolo Ruggieri, che ha confermato l’impegno politico di rinunciare al fondo di rotazione che era stato concesso al Comune, e che per la progettazione e realizzazione dell’opera per circa 60 milioni di euro subentrerà la Regione”.

Tra gli altri interventi quello del consigliere Nicola Fici che ha parlato di poca chiarezza da parte della Regione. Ha parlato, invece, di "favole" il consigliere Rino Passalacqua, riferendosi alle promesse politiche del governatore Musumeci sul porto. La prossima seduta del consiglio comunale si terrà giovedì prossimo, 3 marzo, alle 16:30.