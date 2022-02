Il parco archeologico di Marsala non è messo molto bene

28/02/2022 09:00:00

Non è messo molto bene il parco archeologico di Marsala, che rischia di farsi trovare impreparato per l'arrivo dei primi turisti in città.

Abbiamo fatto una passeggiata all'interno del parco, eccezionalmente aperto nel fine settimana, e decisamente ha bisogno di manutenzione.

Soprattutto per ciò che riguarda i servizi informativi. Le tabelle illustrative dei reperti sono praticamente inesistenti. Come si vede nelle immagini che pubblichiamo le tabelle non ci sono più. Nessuna descrizione davanti il Decumano, che avrebbe bisogno di una scerbatura. I pannelli sono consumati dagli anni e dalle intemperie nel resto del parco. Pannelli informativi e fontanelle divelte in altre zone. Staccionate pericolanti a delimitare i reperti. Incuria alla villa romana.

Insomma, il parco archeologico apre il fine settimana, soltanto uno al mese, ma non se la passa molto bene, e c'è bisogno decisamente di una rimessa a nuovo.