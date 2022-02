Un ristorante ed un albergo di Trapani sono da dieci giorni senza acqua 

28/02/2022 14:37:00

Da 10 giorni senza acqua un albergo e un ristorante di Trapani. La denuncia è del titolare delle due attività commerciali “assetate”, Riccardo Rizzo. “Non posso che esprime – dice – amarezza perchè è da 10 giorni non riceviamo acqua corrente cosa che non si era mai verificata nemmeno con le peggiori amministrazioni che io ricordi e siamo in pieno inverno ed anche abbastanza piovoso”. Peraltro non la prima volta che che si verificano episodi del genere.

“Questi eventi – dice Rizzo - nel corso di quest’inverno si sono ripetuti piu’ volte , tre per l’esattezza, mettendoci in una situazione paradossale di augurarci di non avere ospiti anziche’ sperare di ricevere tante prenotazioni come si conviene ad una citta’ con ambizioni turistiche. Una situazione – prosegue - che ci fa presagire un’estate piena di disagi ed imbarazzanti disservizi . In fondo cio’ che si chiede – conclude - e’ semplicemente l’erogazione di un servizio primario perche’ ormai la nostra mente nemmeno pensa di ambire a servizi degni di una citta’ italiana”.

Frattanto, sono stati ultimati oggi i lavori di riparazione lungo la condotta di Bresciana che aveva fatto scattare in città l'ennesima emergenza idrica. Da domani, pertanto, l'erogazione dovrebbe ritornare alla normalità. In questi giorni disagi si sono verificati, in particolare, nella zona del centro storico con famiglie e attività commerciali costretti a ricorrere alle autobotti privale per alleviare le proprie tribolazioni quotidiane.