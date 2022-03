Trapani, servizi demografici senza internet da una settimana

03/03/2022 11:39:00

I servizi demografici del Comune di Trapani sono senza linea internet dallo scorso venerdì mattina. Una situazione grave che mette in difficoltà dipendenti e utenti.

Sono molti infatti i trapanesi che in questi giorni necessitavano di importanti documenti tra cui la Carta di identità. Tra costoro, una ragazza che da una settimana giornalmente si reca presso gli uffici di Largo San Francesco di Paola per richiedere la nuova carta d’identità in quanto vincitrice di un concorso.

Senza la nuova carta d’identità che la ragazza deve inviare in tempi celeri presso la sede dell’Istituzione presso cui ha vinto il concorso, rischia di rendere nullo ogni suo sacrificio. Attacco hacker o trascuratezza nella gestione dei sistemi informatici?