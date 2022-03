Trapani, crolla il soffitto all'Istituto Nautico. L'allarme degli studenti

23/03/2022 10:59:00

Crolla parte del soffitto dell'aula Magna e all'istituto Nautico di Trapani scatta l'allarme.

Per fortuna al momento del cedimento il locale era vuoto, ma quanto accaduto ha scatenato le proteste degli studenti che temono per la propria incolumità. Sulla vicenda è intervenuta la Rete degli studenti medi di Trapani che pone l'accento sul “degrado strutturale che interessa gli edifici scolastici della nostra provincia e regione. Fortunatamente – si legge in una nota - nessuno è rimasto ferito, né studenti, né personale ATA, né corpo docente, in quanto il fatto non è avvenuto in orario scolastico. La gravità dei fatti, tuttavia, non è data solo dall’effettivo disastro scampato, ma anche da ciò che quanto successo ci dice che nelle scuole non c’è abbastanza manutenzione”.

Da qui un appello: “Occorre che si intervenga subito per scongiurare il rischio che fatti del genere si possano ripetere, con esiti potenzialmente ben peggiori. È necessario che vengano garantite le condizioni di sicurezza per la permanenza a scuola degli alunni. - afferma Monica Genco, coordinatrice provinciale della Rete degli Studenti Medi- La scuola deve essere un luogo di crescita e non è accettabile che nelle nostre scuole caschino i tetti senza che nessuno agisca seriamente.”

A chiedere interventi di manutenzione e verifiche strutturali, anche Leonardo Cersosimo: “. Gli studenti di Trapani e il personale scolastico hanno il diritto di passare le loro giornate in luoghi sicuri”.