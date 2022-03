"Impossibile prenotare una degustazione in cantina a Marsala o Trapani di domenica" 

26/03/2022 06:00:00

Domani comincia la programmazione estiva dei voli all'aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta di ben 25 destinazioni, che lasciano presagire un'altra estate con il tutto esaurito per le presenze turistiche in provincia di Trapani.

E' la seconda stagione estiva dopo la ripartenza post lockdown, e ancora una volta la provincia di Trapani farà il pienone, come l'anno scorso, perchè una meta vicina per molti italiani e tutto sommato economica. Il tutto anche se gli enti locali non fanno molto per regolare e migliorare il flusso di turisti.

Iniziative disordinate, assenza di una cabina di regia, campagne promozionali spot sono ormai una caratteristica del modo di governare il turismo in provincia di Trapani. C'è il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale che cerca di fare rete, ma, per dire, a Dicembre il Comune di Trapani ha chiesto di mettere in mora il Comune di Marsala perchè non paga le quote... lo stesso Comune, Marsala, che spenderà fior di soldi pubblici per andare alla Bit con i soliti pieghevoli ...

In tutto ciò arrivano diverse segnalazioni sul modo un po' superficiale che abbiamo per accogliere i turisti. Come la testimonianza di un giovane, che ha contattato la redazione di Tp24 per raccontare la sua singolare esperienza. In questo fine settimana viene a Marsala. Voleva far visitare alla compagna una delle nostre numerose cantine. Tra form, telefonate e mail a vari indirizzi, afferma di averne contattate più di venti e che non ci sia verso di fare una degustazione domenicale.

"Sul territorio di Marsala - ci racconta - Google segnala ben 18 cantine. Ne ho contattate 14 perchè 4 non hanno neanche un form on line per i contatti e non parlano proprio di possibilità di degustazione". La ricerca non si ferma a Marsala: "Su Trapani e territori limitrofi Google ne segnala altre 17. E di queste ne ho contattate 9".

Com'è finita? "Alla fine hanno risposto in 5: tutte sono aperte solo dal Lunedì al venerdì. Due eccezionalmente anche il Sabato ma nessuna la Domenica". Si può pensare che magari non vale la pena aprire una cantina per una coppia di turisti. Ma il nostro lettore ha chiesto anche di "poter fare la degustazione da cinquanta euro, e non quella più economica".

Nulla da fare. Morale: "In tanti anni di giri enogastronomici è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Anche in Campania, Basilicata e Puglia sono riuscito a fare degustazioni di Domenica". Conclude il turista: "Delle due l'una: o hanno capito tutto della vita e quindi giustamente si godono il giorno del Signore, oppure hanno fatto tutti i soldi e se ne fregano. Il vino è diventato un business internazionale e quindi i siciliani non hanno bisogno di noi poveri turisti della Domenica ..."

Insomma, alla vigilia della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, c'è di che riflettere ...