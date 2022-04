Anche il Comune di Marsala distribuisce l'"acqua del Sindaco". Ecco come sarà

01/04/2022 06:00:00

Acqua, grandi novità a Marsala e fine dei problemi per tanti cittadini. Adesso sarà il Sindaco a portarla direttamente in tutte le case dei marsalesi, in una comoda e pratica confezione.

Di cosa stiamo parlando? Di un'iniziativa del Comune di Milano di distribuire in brick l'acqua pubblica, chiamata "L'acqua del Sindaco" (l'espressione informale con la quale si chiama l'acqua libera, gratuita e potabile, che esce dal rubinetto di casa), che non è passata inosservata. E dalla Lombardia giunge fino in Sicilia.

Il Comune di Marsala, infatti, per mettere a tacere le polemiche delle ultime settimane sul divieto di bere ed utilizzare, anche per cucinare, l'acqua del rubinetto di casa, ha deciso di fare distribuire anche in città "L'acqua del Sindaco". "Un'iniziativa - spiega il primo cittadino, Massimo Grillo - che abbiamo preso dopo aver consultato la governance e i nostri esperti".

Da oggi, pertanto, i cittadini marsalesi che non potranno utilizzare l'acqua del rubinetto riceveranno a casa "l'acqua del Sindaco", imbottigliata fresca alla sorgente dei pozzi comunali.

"Siccome abbiamo anche un occhio di riguardo alla sostenibilità ed all'ambiente - aggiunge il Sindaco, contattato telefonicamente dalla redazione di Tp24, mentre coordinava l'abbattimento degli ultimi pini rimasti vicino lo Stadio - abbiamo pensato anche noi la formula del brick: comodo, ecologico, utile, con un progetto grafico studiato dai nostri esperti dello staff di comunicazione, dell'ufficio stampa, il portavoce, la governance, i consulenti, e gli esperti tutti". Insomma un vero e proprio lavoro di squadra.

L'acqua del Sindaco si presenta in un'elegante confezione blu (anzi, celeste, come piace al primo cittadino) da mezzo litro e con un'indicazione per i consumatori più attenti alla salute: "Povera di sodio, ma carica di nitrati". Ideale per gli sportivi, per la scuola, per una scampagnata. E' l'acqua da portare sempre con se.

Ecco, in anteprima, come sarà la confezione.

Ma le sorprese non finiscono qui. "C'è bisogno di pace - dichiara il Sindaco Grillo - e dobbiamo cominciare dai gesti concreti". Ecco perchè la linea "L'acqua del Sindaco" avrà anche una seconda versione, più, diciamo, mistica: "L'acqua benedetta".

"Con i poteri conferitimi da Chiara Lubich ho benedetto una serie di cisterne - racconta Grillo - la cui acqua verrà distillata in queste confezioni di pregio, utili per chi vuole rinfrescarsi nel corpo e anche nell'animo".

Ideale per acquasantiere ed esercizi spirituali, l'acqua del Sindaco nella versione "benedetta" pare abbia anche effetti anti - Covid, ed è indicata per la sanificazione di piccoli ambienti.

Infine, una indiscrezione. Sensibile al tema della parità di genere e della salute, al Comune hanno studiato anche una terza linea, pensata per tutte le donne che vogliono essere pulite dentro e belle fuori, per citare una famosa pubblicità.

Ecco pertanto l'acqua "della Sindaca", da fonte "Mariella". Di questa linea si sa poco, anche se nella confezione viene specificato che l'imbottigliamento è fatto da una sorgiva dal nome "Borgo della Pace".

Insomma, per citare un'altra famosa pubblicità potremmo davvero scrivere: "Liscia, benedetta o ... Mariella". A Marsala l'acqua del Sindaco si fa in tre. C'è da bere per tutti!