Il sondaggio che affossa Musumeci: due siciliani su tre sono stanchi di lui 

19/05/2022 13:11:00

Due siciliani su tre sono stanchi di Musumeci. E' questo il sondaggio che gira in queste ore e che fa pensare al centrodestra che non bisogna ricandidare il governatore uscente. Non solo, secondo un altro sondaggio, in caso di ricandidatura, contro un avversario di centrosinistra e Cinque Stelle, quest'ultimo potrebbe avere la meglio, cosa mai avvenuta in Sicilia. Ecco perchè Berlusconi non vuole forzare la mano sulla sua sua ricandidatura, nonostante da Fratelli d'Italia venga minacciata la rottura della coalizione.

Secondo una rilevazione indipendente fatta da Swg su un campione di oltre 10mila intervistati in un arco di due mesi, Musumeci non piace a 69 siciliani su cento, a fronte dei 31 che invece ne gradiscono l'operato.

Poi c'è 'latro sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, che vede addirittura Musumeci indietro rispetto al centrosinistra.

Ecco perchè sale la tensione nel centrodestra. Il governatore è già in campagna elettorale, ieri è stato a Trapani per prendersi i meriti della rinascita dell'aeroporto di Birgi, ma in tanti, ormai lavorano alla sua sostituzione. Solo che non ci sono nomi spendibili in grado di tenere unita la coalizione.